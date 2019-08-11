В Тульской области четыре автобуса перевозили пассажиров с неработающими световыми приборами
В адрес перевозчиков внесены представления
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В Дубенском районе четыре автобуса перевозили пассажиров по межмуниципальным маршрутам с неработающими световыми приборами. Таковы результаты прокурорской проверки.
Прокурор района в отношении водителей возбудил 4 административных производства по статье "управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена".
Материалы направлены для рассмотрения в ГИБДД.
Кроме того, прокуратурой района в адрес руководства ООО «Алексинское ПАТП» и ООО «Тульская ТК» внесены представления.
ИСТОЧНИК KP.RU