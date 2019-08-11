2019-08-09T17:21:14+03:00
Происшествия

В Тульской области четыре автобуса перевозили пассажиров с неработающими световыми приборами

В адрес перевозчиков внесены представления
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В Дубенском районе четыре автобуса перевозили пассажиров по межмуниципальным маршрутам с неработающими световыми приборами. Таковы результаты прокурорской проверки.

Прокурор района в отношении водителей возбудил 4 административных производства по статье "управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена".

Материалы направлены для рассмотрения в ГИБДД.

Кроме того, прокуратурой района в адрес руководства ООО «Алексинское ПАТП» и ООО «Тульская ТК» внесены представления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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