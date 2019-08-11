В Тульской области четыре автобуса перевозили пассажиров с неработающими световыми приборами

СЕГОДНЯ 16:08 2019-08-09T17:21:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дубенском районе четыре автобуса перевозили пассажиров по межмуниципальным маршрутам с неработающими световыми приборами. Таковы результаты прокурорской проверки.

Прокурор района в отношении водителей возбудил 4 административных производства по статье "управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена".

Материалы направлены для рассмотрения в ГИБДД.

Кроме того, прокуратурой района в адрес руководства ООО «Алексинское ПАТП» и ООО «Тульская ТК» внесены представления.

ИСТОЧНИК KP.RU