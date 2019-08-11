В Тульской области достигли максимального значения посевных площадей за 19 лет

СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-09T17:11:23+03:00

В этом году посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 884,5 тыс. гектаров

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В Тульской области достигнуто максимальное значение посевных площадей за последние 19 лет. Такого результата удалось достичь за счет возвращения более 135 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный оборот.

В этом году посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 884,5 тыс. гектаров, что на 49,6 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году.

Регион сохраняет лидирующую позицию в ЦФО по площадям, занятым рапсом, и 2-е место в России по площадям, занятым картофелем.

ИСТОЧНИК KP.RU