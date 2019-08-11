11 августа в тульском Заречье ограничили движение транспорта

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-09T17:06:56+03:00

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11 августа в Зареченском округе ограничили движение транспорта. Это связано с проведением массовых мероприятий, приуроченных к празднованию религиозного праздника Курбан-Байрам.

- с 00:00 до 08:00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Токарева на участке от ул. Герцена до дома №87, по ул. Железнодорожной на участке от ул. Токарева до дома 40, включая территории, прилегающие к ул. Токарева и ул. Железнодорожной;

- с 07:30 до 08:30 ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Токарева (нечетная сторона) на участке от ул. Герцена до дома №87, по ул. Железнодорожной (нечетная сторона) на участке от ул. Токарева до дома №40.

Движение городского общественного транспорта будет осуществляться по измененной схеме:

Схема

ИСТОЧНИК KP.RU