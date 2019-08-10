В Туле приняли дорогу на улице Хворостухина
Площадь ремонтируемого покрытия составила 10 788,21 м2, протяженность – 0,542 км
Фото: Администрация города Тулы
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В Туле приняли дорогу на улице Хворостухина. Представители администрации города, сотрудники подрядной организации, учреждений, контролирующих производство работ, представители общественности подписали акт приемки выполненных работ.
Здесь отремонтировали съезды и примыкания на прилегающие улицы, тротуары и остановочные площадки, нанесли дорожную разметку, установили дорожные знаки, светофоры и пешеходные ограждения и т.д.
Площадь ремонтируемого покрытия составила 10 788,21 м2, протяженность – 0,542 км.
ИСТОЧНИК KP.RU