На Куликовом поле пройдет экскурсия «Мифические жители русской деревни»

СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-09T16:48:50+03:00

Гости смогут послушать предания старины глубокой и узнать, как подружиться с домовым

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10 августа в 18:00 в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом пройдет забавная экскурсия для всей семьи «Мифические жители русской деревни».

В современный ландшафт деревни идеально вписались руины домов и погреба бывших обитателей, помещичьи пруды, «мастерская кузнеца», старые яблоневые сады. Все эти приметы ушедшей в прошлое жизни тульской глубинки встретятся экскурсантам во время прогулки.

Здесь можно послушать предания старины глубокой, узнать: как подружиться с домовым, что под силу опытной ведьме, кто приходит в гости к кузнецу по ночам и многое другое. Возрастные рекомендации – 3+.

Предварительная запись обязательна по телефонам: +7 (48743) 4-36-01, +7 (906) 534-35-73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru

ИСТОЧНИК KP.RU