В Центральном парке Тулы появилось необычное 3D-граффити
Рисунок подводит посетителей ко входу в экзотариум
Фото: Алексей ФОКИН
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На площадке перед Тульским экзотариумом в Центральном парке им. П. П. Белоусова появилось яркое 3D-граффити. На рисунке изображен дощетчатый мостик, нависающий над пропастью, внизу которой плещется вода. Также на граффити можно увидеть экзотических животных и птиц, которые как бы встречают посетителей перед дверьми экзотариума.
Самые маленькие посетители парка уже сделали рисунок граффити площадкой для игры.
Прошлись по «мостику» и четвероногие друзья.
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU