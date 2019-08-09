В Центральном парке Тулы появилось необычное 3D-граффити

СЕГОДНЯ 16:08 2019-08-09T16:08:42+03:00

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На площадке перед Тульским экзотариумом в Центральном парке им. П. П. Белоусова появилось яркое 3D-граффити. На рисунке изображен дощетчатый мостик, нависающий над пропастью, внизу которой плещется вода. Также на граффити можно увидеть экзотических животных и птиц, которые как бы встречают посетителей перед дверьми экзотариума.

Самые маленькие посетители парка уже сделали рисунок граффити площадкой для игры.

Прошлись по «мостику» и четвероногие друзья.

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU