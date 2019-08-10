Туляков приглашают отправиться в путешествие в историю

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-09T16:08:38+03:00

Посетителям предложат в формате игры познакомиться с мемориалом на Красном холме

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10 августа в 14:00 состоится квест «Путешествие в историю». Индивидуальным участникам или командам предложат в формате игры познакомиться с мемориалом на Красном холме. В путевом листе – несколько объектов, у каждого необходимо выполнить несложные задания.

Это знаменитые памятник-колонна Дмитрию Донскому, храм- памятник Сергия Радонежского, излюбленное место для фотографирования – панно «Куликовская битва». Ответы на вопросы квеста участники найдут у всех объектов мемориала.

Возрастные рекомендации – 12+. Место проведения: Мемориал на Красном холме.

Предварительная запись по телефону: +7 (48743) 3-12-44, e-mail: krholm@kulpole.ru

ИСТОЧНИК KP.RU