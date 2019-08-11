Туляков приглашают на экскурсию «Преподобный Сергий Радонежский – подвижник земли Русской»

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-09T15:52:49+03:00

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Сотрудники мемориала на Красном холме приглашают 11 августа в 14:00 на тематическую экскурсию «Преподобный Сергий Радонежский – подвижник земли Русской».

На экскурсии посетителей ждет рассказ об истории строительства храма-памятника Сергия Радонежского и знакомство с его современным убранством. Под сводами церкви, в окружении фресок из жития старца Сергия и святого благоверного князя Дмитрия Донского, пойдет разговор о роли преподобного в объединении русских княжеств и победе Дмитрия Донского в Куликовской битве.

Возрастные рекомендации – 7+.

Предварительная запись по телефону: +7 (48743) 3-12-44, e-mail: krholm@kulpole.ru .

ИСТОЧНИК KP.RU