2019-08-09T15:31:33+03:00
Общество

В Туле открылась выставка под открытым небом «Самая красивая страна»

Цель выставки — показать красоту и самобытность дикой природы, обитающей на территории России, воспитать бережное отношение к окружающей среде и стремление ее сохранить
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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8 августа в Центральном парке им. П. П. Белоусова открылась фотовыставка под открытым небом «Самая красивая страна». Организатором выставки выступает Русское географическое общество. Стенды с 30 уникальными фотографиями стоят на площади около Тульского экзотариума в самом центре белоусовского парка. Представленные работы являются победителями конкурса фотографий, который ежегодно проводится Русским географическим обществом.

Такое название выставки не случайно — все фотографии сделаны на территории России. Это непременное условие участия в конкуре. Основной целью проекта является продемонстрировать людям красоту и самобытность дикой природы, обитающей на территории нашей страны от Камчатки до Калиниграда, через искусство воспитать бережное отношение к окружающей среде и стремление ее сохранить.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

На снимках изображены разнообразные пейзажи, необычные забавные кадры диких животных, встречающихся в самых разных и неожиданных уголках России. Многие фотографии были сделаны в труднодоступных местах и заповедных территориях, куда практически не ступает нога человека. И от этого кадры на представленных фотография становятся еще ценней и уникальнее.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Прийти и посмотреть на выставку под открытым небом сможет любой желающий. Она продлится до конца декабря этого года.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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