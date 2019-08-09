В Тульской области мотовездеход сбил ребенка: прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП

СЕГОДНЯ 15:13 2019-08-09T15:24:30+03:00

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В Тульской области мотовездеход сбил 2-летнего ребенка. За рулем находился 11-летний мальчик, который не справился с управлением.

Мотовездеход он без разрешения одолжил у дедушки. ДТП произошло 8 августа около 17.00 на ул. Победы в п. Приупский Киреевского района.

Девочку доставили в больницу. Правоохранители организовали проверку. Ее результаты прокуратура Тульской области взяла на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU