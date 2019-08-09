В Центральном парке Тулы появился арт-объект "Слоны"

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-09T14:50:30+03:00

Между фигурок животных можно загадать желание

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В Центральном парке Тулы появился "счастливый" арт-объект "Слоны". Слоны не случайно выбраны в качестве украшений.

Считается, что фигурка этого животного способна буквально притягивать удачу. Установленные рядом друг с другом скульптуры пяти слонов могут помочь быстрее достичь исполнения заветной мечты.

Животному также приписывают такие качества как: мудрость, терпение, доброта, сила, выносливость и долголетие.

Предполагается, что желание загаданное человеком, сидя на стульчике в центре композиции, обязательно сбудется.

ИСТОЧНИК KP.RU