2019-08-09T14:50:30+03:00
Общество

В Центральном парке Тулы появился арт-объект "Слоны"

Между фигурок животных можно загадать желание
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Центральном парке Тулы появился "счастливый" арт-объект "Слоны". Слоны не случайно выбраны в качестве украшений.

Считается, что фигурка этого животного способна буквально притягивать удачу. Установленные рядом друг с другом скульптуры пяти слонов могут помочь быстрее достичь исполнения заветной мечты.

Животному также приписывают такие качества как: мудрость, терпение, доброта, сила, выносливость и долголетие.

Предполагается, что желание загаданное человеком, сидя на стульчике в центре композиции, обязательно сбудется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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