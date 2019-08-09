В Центральном парке Тулы появился арт-объект "Слоны"
Между фигурок животных можно загадать желание
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
В Центральном парке Тулы появился "счастливый" арт-объект "Слоны". Слоны не случайно выбраны в качестве украшений.
Считается, что фигурка этого животного способна буквально притягивать удачу. Установленные рядом друг с другом скульптуры пяти слонов могут помочь быстрее достичь исполнения заветной мечты.
Животному также приписывают такие качества как: мудрость, терпение, доброта, сила, выносливость и долголетие.
Предполагается, что желание загаданное человеком, сидя на стульчике в центре композиции, обязательно сбудется.
ИСТОЧНИК KP.RU