2019-08-09T12:38:54+03:00
Происшествия

Житель Тульской области попался на краже сумки у подростка

Его наживой стали телефон и 300 рублей
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Богородицке 19-летний местный житель во дворе многоквартирного жилого дома похитил сумку с вещами. Ее оставил гулявший поблизости 14-летний мальчик. Его наживой стали телефон и 300 рублей, лежавшие в сумке.

При проведении оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Ранее молодой человек уже был судим за различные преступления. Похищенное изъято. В полиции устанавливают детали противоправной деятельности молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24