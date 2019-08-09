Житель Тульской области попался на краже сумки у подростка

СЕГОДНЯ 12:38 2019-08-09T12:38:54+03:00

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В Богородицке 19-летний местный житель во дворе многоквартирного жилого дома похитил сумку с вещами. Ее оставил гулявший поблизости 14-летний мальчик. Его наживой стали телефон и 300 рублей, лежавшие в сумке.

При проведении оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Ранее молодой человек уже был судим за различные преступления. Похищенное изъято. В полиции устанавливают детали противоправной деятельности молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU