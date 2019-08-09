17 августа туляки отметят День малинового варенья

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-09T11:59:53+03:00

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17 августа в ремесленном дворе «Добродей» в честь Дня малинового варенья, который обычно отмечается 16 августа, будет проводиться семейный праздник «Малиновая субботея».

У туляков будет возможность окунуться в атмосферу народных обычаев и традиций. Посетители угостятся малиновым чаем из настоящего жарового самовара, попробуют лучшую сортовую малину с плантаций Тульской ягодной компании. А также на территории арт-галереи смогут поучаствовать в создании коллективного шедевра в малиновых тонах.

Будут действовать и экскурсионные программы. В интерактивном музее «Тульский резной наличник» тулякам откроют вековые секреты плотницкого мастерства и тайны деревянного кружева.

Посетители смогут попробовать свои силы в мастер-классах по ткачеству, гончарному делу, росписи, пирографии и бисероплетению.

Основам ковки и чеканки монет научая в кузне.

Помимо прочего, на празднике будут работать тематические интерактивные игры и караоке. А самые активные гости смогут получить призы с аукциона от «Добродея».

ИСТОЧНИК KP.RU