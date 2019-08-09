Жители Тульской области отдали телефонным мошенникам 400 тысяч рублей
Жители Тулы, Алексина, Донского, Ефремова и Новомосковска суммарно лишились 400 тысяч рублей. Накануне они стали жертвами телефонных мошенников.
Сотрудники полиции выясняют все детали происшествий и принимают меры для установления личности и местонахождения злоумышленников.
Полицейские региона еще раз напоминают тулякам, что банковским работникам запрещено выяснять реквизиты карт у жителей. И тем более такое невозможно при телефонном разговоре.
Важно игнорировать требования мошенников, несмотря на сообщения о якобы блокировке карты или счета, а перезвонить на горячую линию банка по номеру, указанному на карте, и уточнить информацию, полученную от неизвестного собеседника либо написанную в смс.
ИСТОЧНИК KP.RU