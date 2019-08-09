2019-08-09T11:34:36+03:00
Общество

В Тульской области мужчина упал в горящий костер

Полиция выясняет обстоятельства несчастного случая
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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В Ефремовском районе Тульской области на берегу реки Красивая Меча рядом с деревней Большие плоты упал в костер 29-летний мужчина, житель д. Шевяковска Становлянского района Липецкой области. По предварительным данным несчастный случай произошел в результате сильного алкогольного опьянения пострадавшего — он не смог удержаться на ногах и упал в горящий костер.

Мужчина был доставлен в местную больницу с обгоревшей головой, руками и телом, а также с вывихом левой ноги.

Врачи сообщили о пациенте в полицию. Информация и подробности случившегося проверяются специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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