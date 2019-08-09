2019-08-09T11:21:58+03:00
Происшествия

В Тульской области 11-летний мальчик на мотовездеходе сбил двухлетнюю девочку

По предварительной информации, ребенок не справился с управлением
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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8 августа в 17.30 на улице Победы поселка Приупский Киреевского района произошло ДТП. 11-летний мальчик на мотовездеходе съехал с дороги на обочину. Затем он наехал на 2-летнюю девочку.

По предварительной информации, ребенок не справился с управлением. Девочка с различными телесными повреждениями была госпитализирована.

Мотовездеход был не зарегистрирован. Мальчик не имел права управления данным видом техники. Мотовездеход принадлежит дедушке несовершеннолетнего водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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