В Тульской области 11-летний мальчик на мотовездеходе сбил двухлетнюю девочку
По предварительной информации, ребенок не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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8 августа в 17.30 на улице Победы поселка Приупский Киреевского района произошло ДТП. 11-летний мальчик на мотовездеходе съехал с дороги на обочину. Затем он наехал на 2-летнюю девочку.
По предварительной информации, ребенок не справился с управлением. Девочка с различными телесными повреждениями была госпитализирована.
Мотовездеход был не зарегистрирован. Мальчик не имел права управления данным видом техники. Мотовездеход принадлежит дедушке несовершеннолетнего водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU