Работы по ремонту автодороги «Тула- Ленинский» выполнены на 95%

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-09T11:20:12+03:00

Шоссе планируют сдать в эксплуатацию в 2019 году

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Ремонт шоссе «Тула — Плеханово» завершен уже на 95 %. Дорога протяженностью 12,5 км и шириной от 7,5 до 9 метров проходит вдоль поселков Плеханово, Барсуки, Хрущево и Некрасово.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» укладка асфальта происходит с использованием новых современных технологий. Ранее был уложен участок экспериментального асфальта протяженностью 500 метров, а 7 августа были проведены иследования и анализ «наноасфальта» в лабораторных условиях. Пробы покрытия предали в на экспертизу для проведения испытний по различным показателям. Результаты оказались положительными, и теперь новый асфальт будет застилать еще 12 км шоссе.

Дорогу планируют сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU