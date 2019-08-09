Туляк оставил карточку в магазине и лишился почти 4 тысяч рублей
. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража»
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37-летний мужчина оставил банковскую карточку в магазине. Этим воспользовался злоумышленник. Он забрал карту себе и позднее списал с нее почти 4 тысяч рублей. Владелец после того как обнаружил пропажу обратился в полицию.
Сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. Им оказался 53-летний безработный мужчина. Он признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU