2019-08-09T11:13:33+03:00
Происшествия

Туляк оставил карточку в магазине и лишился почти 4 тысяч рублей

. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража»
Мария ВЛАСОВА
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37-летний мужчина оставил банковскую карточку в магазине. Этим воспользовался злоумышленник. Он забрал карту себе и позднее списал с нее почти 4 тысяч рублей. Владелец после того как обнаружил пропажу обратился в полицию.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. Им оказался 53-летний безработный мужчина. Он признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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