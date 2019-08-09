Туляков приглашают на тематическую экскурсию по Кремлю и его окрестносям
Тульское объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает всех желающих на экскурсионную прогулку по городской цитадели и ее окрестностям «Кремль и его окрестности». Туляков и гостей город ждет тематическая экскурсия по историческому центру города, куда входит Тульский кремль, Кремлевский сад, Казанская набережная и одна из ключевых улиц «старого города» - улица Металлистов. Также гости смогут услышать звуки тульской тальянки в мемориальном музее Н. И. Белобородова.
Ближайшая дата экскурсии состоится 10 августа 11:00 — 12:45 (экскурсия «Вокруг кремля») и 13:00 — 14:00 (обзорная экскурсия в музее Н. И. Белобородова под музыкальное сопровождение живого баяна).
ИСТОЧНИК KP.RU