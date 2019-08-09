В Туле на Первомайской ветер свалил дерево

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-09T10:27:42+03:00

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В Туле на улице Первомайской из-за сильного ветра на дорогу упало дерево. Основная его часть пришлась на тротуар, что перекрыло возможность прохода пешеходов.

При падении ветки зацепили провода, а макушка дерева оказалась на проезжей части. Не смотря на это, движение автомобилей не пострадало, целостность электропроводов также не нарушена.

В ближайшее время работники городских служб уберут упавшее дерево, а затем вывезут его с городской территории.

МЧС России по Тульской области предупреждает, что метеопредупреждение на территории областного центра продлится до вечера 9 августа. Призываем жителей быть осторожными - порывы ветра могут достигать 13-18 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU