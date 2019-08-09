9 августа в Туле состоится прощание с трагически погибшим актером тульского драмтеатра
Тело артиста обнаружили в его собственной квартире 7 августа
Фото: Тульский академический театр драмы
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9 августа состоится прощание с Тимуром Курбангалеевым. Церемония пройдёт с 14:00 до 15:00 в Тульском академическом театре драмы по адресу (проспект Ленина, 34-а).
О трагической гибели актера стало известно 7 августа. Тело артиста обнаружили в его собственной квартире.
Коллеги запомнили Тимура Курбангалеева как личность нестандартную, яркую и самобытную. Он до последнего был занят работой. Актер ушел из жизни, репетируя новую роль.
ИСТОЧНИК KP.RU