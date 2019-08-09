2019-08-09T10:29:20+03:00
Общество

9 августа в Туле состоится прощание с трагически погибшим актером тульского драмтеатра

Тело артиста обнаружили в его собственной квартире 7 августа
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Фото: Тульский академический театр драмыФото: Тульский академический театр драмы
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9 августа состоится прощание с Тимуром Курбангалеевым. Церемония пройдёт с 14:00 до 15:00 в Тульском академическом театре драмы по адресу (проспект Ленина, 34-а).

О трагической гибели актера стало известно 7 августа. Тело артиста обнаружили в его собственной квартире.

Коллеги запомнили Тимура Курбангалеева как личность нестандартную, яркую и самобытную. Он до последнего был занят работой. Актер ушел из жизни, репетируя новую роль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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