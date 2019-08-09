На тульской набережной открылась лодочная станция

СЕГОДНЯ 10:06 2019-08-09T14:17:51+03:00

С 7 августа лодочная станция, находящаяся на Казанской набережной официального допущена к эксплуатации

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Теперь у туляков появилась возможность провести время на водной прогулке, катаясь на лодке по руслу реки вдоль Казанской набережной. Перед допуском к использованию инспектором МЧС были проверены все разрешительные документы, стенды с наглядной агитацией, спасательные жилеты и средства оповещения. По результатам проверки был подписан акт технического освидетельствования.

Теперь у туляков появилась возможность проводить время на водной прогулке, катаясь на лодке по руслу реки вдоль Казанской набережной.

Прокат лодок будет осуществляться с 12:00 до 20:00 в будни и с 10:000 до 20:00 в выходные дни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/725072" frameborder="0"></iframe> Лодочная станция на Казанской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU