На тульской набережной открылась лодочная станция
Теперь у туляков появилась возможность провести время на водной прогулке, катаясь на лодке по руслу реки вдоль Казанской набережной. Перед допуском к использованию инспектором МЧС были проверены все разрешительные документы, стенды с наглядной агитацией, спасательные жилеты и средства оповещения. По результатам проверки был подписан акт технического освидетельствования.
Теперь у туляков появилась возможность проводить время на водной прогулке, катаясь на лодке по руслу реки вдоль Казанской набережной.
Прокат лодок будет осуществляться с 12:00 до 20:00 в будни и с 10:000 до 20:00 в выходные дни.
Лодочная станция на Казанской набережной.
ИСТОЧНИК KP.RU