К новому учебному году готовы только 64 тульских школы
Вчера, 8 августа, состоялась приемка тульских школ к новому учебному году.
Уровень готовности образовательных учреждений определяет специальная комиссия. Проверяется соблюдение санитарных норм, гигиенических нормативов, требования пожарной безопасности, антитеррористическая защищенность, своевременное устранение предписаний надзорных органов, анализ состояния материально-технической базы.
Первый, досрочный этап приемки проходил с 29.06.2019 по 28.06.2019. По его итогам, к учебному году было готово 20 общеобразовательных школ.
Второй этап начался с 29.07.2019 и продлится до 14.08.2019.
На сегодняшний день к началу учебного года готовы 64 школы, что составляет 80% от общего числа тульских общеобразовательных учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU