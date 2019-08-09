К новому учебному году готовы только 64 тульских школы

СЕГОДНЯ 09:49 2019-08-09T09:49:29+03:00

С приближением 1 сентября началась приемка тульских школ к новому учебному году

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Вчера, 8 августа, состоялась приемка тульских школ к новому учебному году.

Уровень готовности образовательных учреждений определяет специальная комиссия. Проверяется соблюдение санитарных норм, гигиенических нормативов, требования пожарной безопасности, антитеррористическая защищенность, своевременное устранение предписаний надзорных органов, анализ состояния материально-технической базы.

Первый, досрочный этап приемки проходил с 29.06.2019 по 28.06.2019. По его итогам, к учебному году было готово 20 общеобразовательных школ.

Второй этап начался с 29.07.2019 и продлится до 14.08.2019.

На сегодняшний день к началу учебного года готовы 64 школы, что составляет 80% от общего числа тульских общеобразовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU