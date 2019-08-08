2019-08-08T17:59:56+03:00
Общество

В Туле чествовали работников строительной сферы

8 августа в Доме Дворянского собрания состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя
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В Туле чествовали работников строительной сферы. Торжественное мероприятие состоялось 8 августа в Доме Дворянского собрания. Отличившиеся работники отрасли получили региональные награды.

В этот день для участников мероприятия также прошла конференция, на которой работали тематические круглые столы. Их темы: «Трансформация делового климата в сфере градостроительной деятельности и территориального планирования», «Архитектурная оценка территорий в интересах развития индивидуального и малоэтажного жилищного строительства», «Связь поколений (ветераны и студенческие отряды)».

ИСТОЧНИК KP.RU

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