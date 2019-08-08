В Туле чествовали работников строительной сферы
8 августа в Доме Дворянского собрания состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя
Изменить размер текста:
В Туле чествовали работников строительной сферы. Торжественное мероприятие состоялось 8 августа в Доме Дворянского собрания. Отличившиеся работники отрасли получили региональные награды.
В этот день для участников мероприятия также прошла конференция, на которой работали тематические круглые столы. Их темы: «Трансформация делового климата в сфере градостроительной деятельности и территориального планирования», «Архитектурная оценка территорий в интересах развития индивидуального и малоэтажного жилищного строительства», «Связь поколений (ветераны и студенческие отряды)».
ИСТОЧНИК KP.RU