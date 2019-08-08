Туляки могут проследить эволюцию велосипеда
Туляки могут проследить эволюцию велосипеда. В «Октаве» работает выставка, которая рассказывает об изобретении и эволюции двухколесного транспорта. Также здесь можно узнать о развитии велоспорта, который зародился в Туле.
Велотрек, построенный в областном центре в 1896 году, продолжительное время оставался единственным действующим в стране.
Гости могут увидеть единичные модели велосипедов из коллекции Политехнического музея:
- «бегунок» барона Карла фон Дреза (созданный в 1817 году первый прототип велосипеда),
- легендарный «костотряс» Мишо 1886 года,
- велосипед-паук с большим передним колесом, а также военные велосипеды первой половины ХХ века.
- Музей-усадьба «Ясная Поляна» предоставила для выставки копию велобилета Льва Толстого и архивные фотографии писателя.
Выставка сопровождается интерактивной и образовательной программами.
ИСТОЧНИК KP.RU