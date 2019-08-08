2019-08-08T17:33:40+03:00
Звезды

Туляки могут проследить эволюцию велосипеда

Гости могут увидеть единичные модели двухколесного транспорта
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Туляки могут проследить эволюцию велосипеда. В «Октаве» работает выставка, которая рассказывает об изобретении и эволюции двухколесного транспорта. Также здесь можно узнать о развитии велоспорта, который зародился в Туле.

Велотрек, построенный в областном центре в 1896 году, продолжительное время оставался единственным действующим в стране.

Гости могут увидеть единичные модели велосипедов из коллекции Политехнического музея:

- «бегунок» барона Карла фон Дреза (созданный в 1817 году первый прототип велосипеда),

- легендарный «костотряс» Мишо 1886 года,

- велосипед-паук с большим передним колесом, а также военные велосипеды первой половины ХХ века.

- Музей-усадьба «Ясная Поляна» предоставила для выставки копию велобилета Льва Толстого и архивные фотографии писателя.

Выставка сопровождается интерактивной и образовательной программами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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