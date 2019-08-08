В Тульской области задержали пьяного водителя

СЕГОДНЯ 15:40 2019-08-08T15:40:50+03:00

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Сотрудники Росгвардии по Тульской области задержали пьяного водителя в Суворове. Ночью экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на ВАЗ 2114, который нарушал правила дорожного движения.

Остановившись возле одного из домов, из автомобиля вышел водитель, который имел явные признаки алкогольного опьянения. Его задержали и передали сотрудникам ДПС.

Алкотестер показал 1,180 мл/л этилового спирта в выдыхаемом мужчиной воздухе. Ранее 33-летнего водителя трижды лишали права управления транспортным средством.

ИСТОЧНИК KP.RU