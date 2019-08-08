Автобус сбил 10-летнюю девочку в Туле: прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП
Административное расследование проводят сотрудники ГИБДД
Фото: стоп-кадр видео
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7 августа в 13.15 в Туле на ул. Щегловская засека произошло ДТП. Водитель автобуса «ЛИАЗ» сбил 10-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.
Девочку доставили в больницу. По факту ДТП ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области проводится административное расследование.
Результаты проверки прокуратура Тульской области взяла на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU