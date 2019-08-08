Автобус сбил 10-летнюю девочку в Туле: прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП

СЕГОДНЯ 15:14 2019-08-08T15:18:34+03:00

Изменить размер текста: A A

7 августа в 13.15 в Туле на ул. Щегловская засека произошло ДТП. Водитель автобуса «ЛИАЗ» сбил 10-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.

Девочку доставили в больницу. По факту ДТП ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области проводится административное расследование.

Результаты проверки прокуратура Тульской области взяла на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU