СЕГОДНЯ 14:32 2019-08-08T15:07:38+03:00

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В Туле автобус сбил 10-летнего ребенка. По предварительным данным, ДТП произошло 7 августа на улице Щегловская засека. Видео с моментом аварии на youtube-канале выложил пользователь «Aleks M».

10-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель автобуса не пропустил ее и продолжил движение. После случившегося к ребенку бросились очевидцы. Девочку доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU