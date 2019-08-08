В Туле автобус сбил 10-летнего ребенка
Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу
Фото: стоп-кадр видео
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В Туле автобус сбил 10-летнего ребенка. По предварительным данным, ДТП произошло 7 августа на улице Щегловская засека. Видео с моментом аварии на youtube-канале выложил пользователь «Aleks M».
10-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель автобуса не пропустил ее и продолжил движение. После случившегося к ребенку бросились очевидцы. Девочку доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU