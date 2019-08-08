В Тульской области пойдет под суд экс-пристав, избавивший должников от обязательных работ
27-летнего бывшего судебного пристава-исполнителя ОСП Щекинского и Тепло-Огаревского районов УФССП России по Тульской области обвиняют в превышении должностных полномочий.
Следствием установлено, что обвиняемая незаконно вынесла постановления об окончании 26 исполнительных производств в отношении 25 должников, которые должны были отбывать административное наказание в виде обязательных работ. На деле они его избежали.
Обвиняемая обратилась к руководству организации, в которой должны были отбывать наказание должники, с просьбой повторно подписать и проставить печати на принесенных ею документах.
Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Суд наложил арест на автомобиль бывшего пристава.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU