В Туле прошло выездное заседание комиссии по помилованию

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-08T12:01:44+03:00

Изменить размер текста: A A

На базе следственного изолятора №1 г. Тулы под председательством Уполномоченного по правам человека в Тульской области членами комиссии было рассмотрено ходатайство о помиловании от осужденной, которая в данный момент отбывает наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию СИЗО. Члены комиссии подробно изучили материалы и документы по делу осужденной, ознакомились с ее личностью и обстоятельствами совершенного ею преступления. Перед принятием решения комиссия пообщалась с женщиной лично.

Путем открытого голосования на зеседании было принято решение, которое в ближайшее время поступит на рассмотрение к губернатору Алексею Дюмину, а затем будет направлено в Комиссию по вопросам помилования при Президенте РФ. Там же будет принято окончательное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU