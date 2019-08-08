В Тульской области вандалы разгромили фигурки сказочных персонажей

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-08T11:42:03+03:00

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В г. Донском Тульской области неизвестные сломали фигурки в сквере им. Крылова Северо-Задонского микрорайона. Вандалы сломали фигурки мультипликационных персонажей Дяди Федора и Кота в сапогах, а также героя басни И. Крылова ворону с сыром.

Как сообщает группа «ЧП Новомосковск», по поводу порчи городского благоустройства в полицию было подано заявление. Всех свидетелей просят откликнуться.

Фото: "ЧП Новомосковск"

ИСТОЧНИК KP.RU