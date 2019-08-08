В Тульской области вандалы разгромили фигурки сказочных персонажей
Свидетелей происшествия просят обратиться в полицию
Фото: "ЧП Новомосковск"
Изменить размер текста:
В г. Донском Тульской области неизвестные сломали фигурки в сквере им. Крылова Северо-Задонского микрорайона. Вандалы сломали фигурки мультипликационных персонажей Дяди Федора и Кота в сапогах, а также героя басни И. Крылова ворону с сыром.
Как сообщает группа «ЧП Новомосковск», по поводу порчи городского благоустройства в полицию было подано заявление. Всех свидетелей просят откликнуться.
Фото: "ЧП Новомосковск"
ИСТОЧНИК KP.RU