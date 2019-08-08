2019-08-08T11:42:20+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Октябрьской мужчина зарезал собутыльника

Потерпевший пытался спастись, выбежав из квартиры на улицу
Мария ВЛАСОВА
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Фото: СУ СК РФ по Тульской областиФото: СУ СК РФ по Тульской области
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В отношении 53-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «убийство». По версии следствия, в ночь с 5 на 6 августа обвиняемый выпивал со знакомыми в одной из квартир дома по ул. Октябрьская, 81.

Мужчины поссорились. Обвиняемый схватился за нож и ранил несколько раз приятеля в область грудной клетки. Потерпевший выбежал на улицу и упал около дома. Отсюда его доставили в больницу. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался.

Следователи провели осмотр места происшествия. Также назначены экспертные исследования, проведены допросы подозреваемого (обвиняемого), с ним проведена проверка показаний на месте.

Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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