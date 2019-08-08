В Тульской области ожидаются дождь и сильные порывы ветра

СЕГОДНЯ 11:26 2019-08-08T11:26:40+03:00

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Сегодня, 8 августа, Тульскую область ждут сильные осадки в виде ливня. По данным гидрометцентра, в связи с надвигающимся атлантическим циклоном в регионе ожидаются обильные дожди и порывы ветра до 11 м/с. Учитывая погодную ситуацию, в Тульской области объявлен желтый уровень опасности.

Также по прогнозам синоптиков, в течение нескольких дней будет действовать аномально низкое давление, поэтому метеозависимым тулякам следует быть осторожнее, это может сказаться на их самочувствии.

ИСТОЧНИК KP.RU