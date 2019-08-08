В Тульской области тягач столкнулся с двумя легковушками
В аварии пострадал 29-летний молодой человек
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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7 августа в 23.40 на 5 км дороги «подъезд к н.п. Н. Яковлевка» произошло ДТП. 47-летний мужчина на седельном тягаче с полуприцепом столкнулся с автомобилями «Lada Granta».
По предварительной информации, при выезде с прилегающей территории водитель большегруза не предоставил преимущество в движении машинам.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Lada». 29-летний молодой человек получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU