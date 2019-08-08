В Тульской области тягач столкнулся с двумя легковушками

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-08T11:29:43+03:00

В аварии пострадал 29-летний молодой человек

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7 августа в 23.40 на 5 км дороги «подъезд к н.п. Н. Яковлевка» произошло ДТП. 47-летний мужчина на седельном тягаче с полуприцепом столкнулся с автомобилями «Lada Granta».

По предварительной информации, при выезде с прилегающей территории водитель большегруза не предоставил преимущество в движении машинам.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Lada». 29-летний молодой человек получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU