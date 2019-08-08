В тульском Выставочном зале открылась выставка «Китай глазами художника»
Вчера, 7 августа, в Выставочном зале Тулы состоялось торжественное открытие выставки «Китай глазами ходожника». На вернисаже были представлены работы современного ходожника Владимира Гончарова — заслуженного деятеля искусств Воронежской области, члена Союза художников России. Специализация живописца — различные техники графики, гобелен и монументальное искусство.
Цель выставки Владимира Гончарова — познакомить жителей России с особой культурой Китая, показать ее неповторимую красоту и эстетику. На произведениях автора можно увидеть изысканную китайскую архитектуру, самобытные парковые и городские пейзажи.
Фото: Алексей ФОКИН
Работы уже увидели свет в таких городах России, как Воронеж, Орел, Ростов-на-Дону, Белгород и др. А теперь возможность познакомиться с частичкой Китая, изображенной на полотнах художника, появилась и туляков.
Фото: Алексей ФОКИН
Выставка продлится до 2 сентября 2019 года. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU