Житель Тульской области попался на краже 26 литров топлива
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Чернском районе молодой человек попался на краже топлива. Сначала он проник в сарай около дачного дома. Оттуда он вынес 20 литров топлива. А затем выставил оконную раму самой дачи и украл еще 6 литров горючего. Жертвой хищения стал 60-летний мужчина.
Сотрудники полиции в Чернском районе установили подозреваемого в совершении кражи. 23-летний подозреваемый признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU