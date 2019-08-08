Житель Тульской области попался на краже 26 литров топлива

СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-08T10:43:04+03:00

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В Чернском районе молодой человек попался на краже топлива. Сначала он проник в сарай около дачного дома. Оттуда он вынес 20 литров топлива. А затем выставил оконную раму самой дачи и украл еще 6 литров горючего. Жертвой хищения стал 60-летний мужчина.

Сотрудники полиции в Чернском районе установили подозреваемого в совершении кражи. 23-летний подозреваемый признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU