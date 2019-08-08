В Тульской области сгорел целый блок гаражей

СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-08T10:24:08+03:00

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Сегодня ночью, 8 августа, приблизительно в 1:30 в поселке Плеханово на улице Пионерской в одном из гаражей произошел пожар. Огонь сразу же распространился на соседние гаражи, тем самым захватив целый блок построек.

На место происшествия прибыло два пожарных расчета. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Более подробная информация уточняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="180" height="320" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/724790" frameborder="0"></iframe> Пожар в гаражном кооперативе.Видео: Татьяна Кожевникова

ИСТОЧНИК KP.RU