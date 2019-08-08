В Тульской области сгорел целый блок гаражей
На месте происшествия работали два пожарных расчета
Фото: стоп-кадр видео
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Сегодня ночью, 8 августа, приблизительно в 1:30 в поселке Плеханово на улице Пионерской в одном из гаражей произошел пожар. Огонь сразу же распространился на соседние гаражи, тем самым захватив целый блок построек.
На место происшествия прибыло два пожарных расчета. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Более подробная информация уточняются.
Пожар в гаражном кооперативе.Видео: Татьяна Кожевникова
ИСТОЧНИК KP.RU