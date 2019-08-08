Под Тулой столб перегорождает дорогу водителям
Уже несколько лет они вынуждены искать варианты его объезда
Фото: стоп-кадр видео
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В поселке Малахово Тульской области на одной из улиц водителям перегорождает проезд столб, стоящий посередине дороги. По словам местных жителей, «перебегает» дорогу от там уже давно.
Два года назад в этом участке уже проводились ремонтные работы, но разрешение на перенос «сооружения» получить не удалось. Там проходит газопровод и трубы водоснабжения, поэтому перемещение столба представлялось невозможным.
Однако эту проблему без внимания жители оставлять не намерены, и в ближайшее время вопрос будет рассмотрен повторно. Ну а пока водители так же продолжают изобретать варианты объезда препятствия.
ИСТОЧНИК KP.RU