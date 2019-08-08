В Тульской области не поделили дорогу "Тойота" и "Шевроле": есть пострадавшие
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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7 августа в Новомосковске на ул. Мира столкнулись два автомобиля: "Тойота" и "Шевроле". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 23:54.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Пострадали люди.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU