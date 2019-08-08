Тульский «Арсенал» оштрафован на 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:25 2019-08-08T09:45:59+03:00

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Вчера, 7 августа состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. По его итогам команда «Арсенала» была оштрафована на 20 тысяч рублей. Причиной этому стали оскорбления болельщиков «оружейников» в адрес главного тренера ФК «Тамбов» Александра Григоряна.

Во время выездного матча в Саранске («Арсенал» 1 — 0 «Тамбов») фанаты, не стесняясь в выражениях, выразили свои мысли насчет работы «тамбовского» наставника. За этот инцидент «Арсенал» потерпел санкции в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU