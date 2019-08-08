8 августа жители домов на ул. Макаренко и Ак. Павлова останутся без воды

СЕГОДНЯ 09:20 2019-08-08T09:22:12+03:00

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа

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8 августа с 09.30 до окончания работ будет по ряду адресов в Туле ограничена подача холодной воды.

Ее не будет по следующим адресам: ул. Ак. Павлова д.д.1-19,2-16- ч/сектор. Это связано с ремонтно-восстановительными работами на ул. Ак.Павлова д.13 (по обращению частного лица).

Без воды остались также ул. Маргелова д.д. 9, 1, 5 , 7 (д/сад), 3, в связи с аварийно - восстановительными работами по адресу: ул. Маргелова д. 1 (работы проводятся по письму администрации).

Ограничена подача и по ул. Макаренко д. д. 9, 11. Аварийно-восстановительные работы проводят по адресу: ул. Макаренко д. 11.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU