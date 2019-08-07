СЕГОДНЯ 17:58 2019-08-07T17:58:57+03:00

В этом году в план ремонта вошли 58 объектов

Изменить размер текста: A A

В 48 дворах Тулы продолжается благоустройство, 3 благоустроенных двора приняты комиссионно. Всего в этом году в план ремонта вошли 58 объектов.

В частности, по ул. Седова, 35а планируется отремонтировать лестничные марши, установить детское игровое и хозяйственное оборудование, ограждения и скамейки, наружное освещение и т.д.

По ул. Братьев Жабровых, 8 производится устройство асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки. По ул. Сойфера, 37 ремонтируют дворовые проезды и устанавливают скамейки.

ИСТОЧНИК KP.RU