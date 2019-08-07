СЕГОДНЯ 17:44 2019-08-07T17:44:43+03:00

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В Тульской области пять застройщиков начали работать по счетам эскроу. Они реализуют 5 строительных проектов - 15 домов общей площадью 79 764 кв.м.

Всего в Тульской области реализуется 98 строительных проектов общей площадью 1 014 855 кв.м., строительство ведут 55 застройщиков.

Напомним, с 1 июля в стране начал действовать новый механизм финансирования жилищного строительства, который призван защитить права дольщиков.

Средства граждан теперь должны зачисляться на специальные банковские счета - счета эскроу. Получить деньги застройщик сможет только после передачи квартир покупателям. Строить дома застройщик должен за счет целевого кредита.

ИСТОЧНИК KP.RU