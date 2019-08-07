Тулячка обманывала иностранцев, беря с них деньги за регистрацию

СЕГОДНЯ 17:37 2019-08-07T17:37:00+03:00

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34-летняя тулячка обманывала иногородних граждан, представляясь лицом, которое оказывает услуги по оформлению миграционных документов. Она проставляла в паспорта иностранцам липовые штампы и записи о разрешении на временное проживание и регистрацию на территории Тулы. За эти махинации мошенница взяла с потерпевших 78 тысяч рублей и 12 тысяч рублей соответственно. Также злоумышленница вместе со своими подельниками сообщила еще одной пострадавшей, что может оформить группу инвалидности для нее и для ее сына. За оказание такой услуги преступники взяли 279 200 рублей, которые похитили, тем самым причинив семье материальный ущерб.

По совокупности преступлений суд вынес женщине приговор по двум статьям Уголовного Кодекса РФ («Мошенничество с причинением значительного ущебра гражданину» и «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»). Осужденной вынесен приговор в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении ее соучастников вынесено в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU