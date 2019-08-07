Коллектив Тульского академического театра драмы выразил соболезнования семье погибшего актера

СЕГОДНЯ 17:24 2019-08-07T17:34:28+03:00

О месте и времени прощания с покойным будет сообщено дополнительно

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Коллектив Тульского академического театра драмы, Тульское отделение Союза театральных деятелей РФ выразили сердечные соболезнования семье, родным и близким Тимура Курбангалеева. Напомним, 7 августа стало известно трагической гибели актера.

- По отчеству его никто никогда не называл – просто Тимур, как знак личности нестандартной, яркой, самобытной. Неторопливость, улыбка, этакая неформальность поведения, служили ему характеристикой, - говорится в сообщении театра.

Тимур Курбангалеев ушел из жизни, репетируя новую роль.

О месте и времени прощания с покойным будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU