2019-08-07T17:01:02+03:00
Общество

Тульский ремесленный двор "Добродей" приглашает на презентацию

14 августа в ремесленном дворе «Добродей» состоится творческая встреча с Людмилой Чарест.
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: объединение центров развития культурыФото: объединение центров развития культуры
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Людмила Чарест — член Канадской и Российской ассоциации мастеров лоскутного шитья, рукодельница и популязатор русского ремесла и народных традиций. Людмила собирает работы со мира и тем самым объединяет мастеров из разных уголков Земли.

14 августа пройдет творческая встреча с рукодельницей, а также состоится выставка-презентация «Мамы как пуговицы — на них все держится» и мастер-класс по лоскутному пошиву одеяла.

Проект объединил 75 работ 65 рукодельниц из Канады, Японии, Китая, Колумбии, Беларуси и еще 19 российских городов. Основная идея проекта — выражение любви, признательности и уважения к самому дорогому человеку в жизни каждого из нас — матери. Все, кто решат присоединиться к проекту, получат от Людмилы Чарест наборы лоскутов и большие розовые пуговицы как знак объединения всей цепочки проекта.

Пройдет и мастер-класс по изготовлению конкурсных работ: участники пришлют свои изделия на заданную тему, после чего Людмила сошьет их в единые панно и подготовит к последующим путешествиям и выставкам, которые сама посещает. Перемещение проекта можно отследить в социальных сетях. Всем участникам будут выдаваться дипломы и подарочные фотоальбомы с фотографиями мастеров и их работ и выставок. Этот проект уже был презентован в Канаде, Америке, Колумбии, Пуэрто-Рико, Англии и России.

Презентация состоится по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, 1б. Ремесленный двор «Добродей» с 12:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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