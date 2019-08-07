2019-08-07T14:44:52+03:00
Общество

В тульском МВД провели пожарные учения

Подобные мероприятия проводятся для сотрудников Управления МВД каждые полгода
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Сегодня, 7 августа, Управление МВД России по Тульской области совместно с МЧС России по Тульской области провели учения по пожарной безопасности. Учения проходили в здании Управления, находящееся на проспекте Ленина. Для этого было задействовано около 80 человек и 14 единиц спецтехники. Такие мероприятия проводятся для сотрудников Управления каждые полгода для тренировки личного состава и отработки действий в случае возможного ЧП.

По легенде, на втором этаже здания случилось короткое замыкание, и помещения оказались под угрозой. Общая площадь пожара составила около 230 квадратных метров.

Напомним, что в связи с учениями до 18:00 перекрыта улица Жаворонкова и дорога в районе здания МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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