В тульском МВД провели пожарные учения
Сегодня, 7 августа, Управление МВД России по Тульской области совместно с МЧС России по Тульской области провели учения по пожарной безопасности. Учения проходили в здании Управления, находящееся на проспекте Ленина. Для этого было задействовано около 80 человек и 14 единиц спецтехники. Такие мероприятия проводятся для сотрудников Управления каждые полгода для тренировки личного состава и отработки действий в случае возможного ЧП.
По легенде, на втором этаже здания случилось короткое замыкание, и помещения оказались под угрозой. Общая площадь пожара составила около 230 квадратных метров.
Напомним, что в связи с учениями до 18:00 перекрыта улица Жаворонкова и дорога в районе здания МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU