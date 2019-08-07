В Туле на Ф. Энгельса трамвай притер легковушку

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-07T15:21:30+03:00

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Днем 7 августа на пересечении улиц Ф. Энгельса и Жаворонкова в Туле столкнулись автомобиль и трамвай. В результате ДТП легковушка оказалась зажата между вагоном и дорожным знаком. Повреждения получила еще одна машина, которая была припаркована рядом с местом аварии. В ДТП обошлось без жертв.

Фото: Алексей ФОКИН

На место уже приехал эвакуатор. Машину будут извлекать. На момент публикации новости, движение трамваев на Ф. Энгельса парализовано.

Фото: Алексей ФОКИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/724642" frameborder="0"></iframe> ДТП с трамваем на Жаворонкова.

ИСТОЧНИК KP.RU