2019-08-07T15:21:30+03:00
Происшествия

В Туле на Ф. Энгельса трамвай притер легковушку

Движение трамваев парализовало [фото], [видео]
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Днем 7 августа на пересечении улиц Ф. Энгельса и Жаворонкова в Туле столкнулись автомобиль и трамвай. В результате ДТП легковушка оказалась зажата между вагоном и дорожным знаком. Повреждения получила еще одна машина, которая была припаркована рядом с местом аварии. В ДТП обошлось без жертв.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

На место уже приехал эвакуатор. Машину будут извлекать. На момент публикации новости, движение трамваев на Ф. Энгельса парализовано.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ДТП с трамваем на Жаворонкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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