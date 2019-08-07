2019-08-07T14:20:15+03:00
Происшествия

Тулячка оштрафована за применение насилия в отношении сотрудника полиции

Назначенная мера пресечения — штраф и подписка о невыезде
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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На одной из улиц г. Суворова Тульской области женщина в алкогольном опьянении и без водительского удостоверения управляла своим автомобилем. На дороге ее остановили сотрудники полиции и потребовали предъявить необходимые документы. На что тулячка сказала, что они дома и предложила проследовать за ней. Уже в подъезде женщина призналась, что водительские права у нее отсутствуют. Ехать в ГИБДД для установления личности и прохождения медицинского освидетельствования она также отказалась. Когда инспекторам пришлось взять правонарушительницу под руки, чтобы проводить в выходу, она, схватив одного из них руками за форму, сильно оттолкнула к стене.

За эти првонарушения Суворовский районный суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей в доход государства, а также подписку о невыезже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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