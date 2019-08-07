В одной из тульских аптек были обнаружены просроченные психотропные вещества

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-07T12:32:06+03:00

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Серьезные нарушения обнаружены в одной из Тульских аптек, имеющих лицензию по обороту психотропных и нарокотических средств. При проверке этих веществ было обнаружено, что их продажу осуществляют сотрудники без специального допуска и заключения органов внутренних дел. Кроме того, лекарства отпускались с истекшим сроком годности.

В данный момент в отношении аптеки возбуждено дело об административной ответственности по статье «Нарушение правил отпуска психотропных веществ». Также решением суда аптечному пункту придется выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU